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Чешский министр Блажек заявил о возможной революции в ЕС из-за роста цен на энергию

Глава чешского министерства юстиции Павел Блажек заявил, что Евросоюзу может грозить революция из-за роста цен на энергию, пишет портал iDNES.cz
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Газета.Ru
"Если не будет найдено решение (кризиса – Прим. ред.) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой", - добавил Блажек, предупредив об угрозе революции.
РИА Новости
"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал он.
РИА Новости
По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа – на 59,8%.
РИА Новости

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Чешский министр Блажек заявил, что рост цен на энергию в Европе грозит революцией в ЕС
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