Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль Тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.
Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, удар нанесли мотопехотные подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП), их остановили российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.
Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.