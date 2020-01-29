Вондрачек предложил местным программистам собраться и разработать аналогичный ресурс вместе. На его предложение откликнулись 60 человек. 24 января они начали работу над сайтом, а 27 числа выпустили тестовую версию сервиса fairznamka.cz.

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