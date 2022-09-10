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Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил
 в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
РИА Новости
9 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи министров стран Евросоюза в Брюсселе усомнился в том, имеет ли смысл дальнейшее поддержание антироссийских санкций.
Известия
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
РИА Новости
Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
РИА Новости

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Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил исключение Венгрии из ЕС из-за России
Lenta.ru23:35
Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
РИА Новости21:57
В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за России
Национальная служба новостей22:22
Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил, что Венгрия может выйти из Евросоюза
Комсомольская правда22:14
Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за РФ
Газета.Ru22:09
Министр Чехии допустил выход Венгрии из ЕС из-за позиции по РФ
URA.Ru22:31
В правительстве председательствующей в ЕС Чехии заговорили об исключении Венгрии
Московский Комсомолец20:22

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