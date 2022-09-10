РИА НовостиЧешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за РоссииПозиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.РИА Новости9 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи министров стран Евросоюза в Брюсселе усомнился в том, имеет ли смысл дальнейшее поддержание антироссийских санкций.ИзвестияЗападные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.РИА НовостиВследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградКомсомольская правдаPravda.RuТелеканал 360°РЕН ТВLive24ТК ЗвездаREGNUMПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваYakutsk.ruНТВПолитика СегодняПрофильФАНВоенное обозрениеИА Красная ВеснаLife.ruГазета.RuАргументы и ФактыПятый каналПодробнее о событииЧешский министр по европейским вопросам Бек допустил исключение Венгрии из ЕС из-за РоссииLenta.ru23:35Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за РоссииРИА Новости21:57В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за РоссииНациональная служба новостей22:22Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил, что Венгрия может выйти из ЕвросоюзаКомсомольская правда22:14Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за РФГазета.Ru22:09Министр Чехии допустил выход Венгрии из ЕС из-за позиции по РФURA.Ru22:31В правительстве председательствующей в ЕС Чехии заговорили об исключении ВенгрииМосковский Комсомолец20:22Показать ещёОценить801Поделиться