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Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву

«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Взгляд.ру
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Взгляд.ру
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
Взгляд.ру
Сам Киев недоговороспособен поскольку находится под полным внешним управлением.
ИАНЕД

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Чеснаков объяснил статью Медведева по Украине в свете визита Нуланд в Москву
ИАНЕД07:24
Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
Взгляд.ру06:30
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