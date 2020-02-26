Экономика
Красная веснаЧеснок в России подорожал из-за коронавируса
Чеснок в России за прошедшие 12 месяцев подорожал на 37% из-за эпидемии китайского коронавируса, пишет 26 февраля «Российская газета». Сейчас чеснок продается за 212 рублей за килограмм. Это на треть выше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Экономика
Глава МВФ назвала два сценария для экономики из-за коронавируса
Глава МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Эр-Рияде заявила, что существуют два варианта развития для мировой экономики после вспышки коронавируса.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки в этой стране инфекции COVID-19, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»
Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Наука
Ученые узнали, при каких условиях у Земли могло появиться мощное магнитное поле
Магнитные океаны магмы Просчитывая свойства различных горных пород, из которых состояла первичная материя Земли в то время, когда она еще не успела застыть и превратиться в привычную нам земную кору и мантию, физики из Великобритании и США нашли возможное объяснение тому, как мощное магнитное поле Земли могло существовать до появления твердого ядра.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Футбол
Президент РПЛ заявил, что ФК «Тамбов» его обманул
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что ФК "Тамбов" исключат из лиги, если клуб не реконструирует свой стадион.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
Создатели финансовых пирамид придумали новые способы, как обокрасть россиян.
Политика
В Абхазии из-за коронавируса продлено ограничение на въезд иностранцев
На совещании, проведенном и.о. президента Абхазии Валерием Бганбой с министрами в связи распространением коронавируса COVID-19 в мире, было решено продлить временное ограничение на въезд на территорию республики иностранцев.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Политика