Экономика
Москва 24Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом
Чеснок подорожал в январе 2020 года в сравнении с январем 2019-го на 37%. Цена на народное средство от простуды поднялась на фоне ситуации с коронавирусом COVID-2019, сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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Кроме того, специалисты ВГНКИ, проводящие экспертизу кормов и кормовых добавок, рекомендуют обратить особое внимание на перевод текста.
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Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
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Происшествия
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Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
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Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
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В России подсчитали долю больниц и поликлиник без горячей воды
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Штаб Трампа обвинил NYT в клевете за публикации о «сговоре» с Россией
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Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.