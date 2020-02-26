Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.

с чего всё началось

Чеснок подорожал в январе 2020 года в сравнении с январем 2019-го на 37%. Цена на народное средство от простуды поднялась на фоне ситуации с коронавирусом COVID-2019, сообщает газета "Известия".

Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом

Армия и оружие Вучич ответил на угрозу санкций против Сербии из-за «Панцирей» Госдепартамент США призвал всех союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, которые могли бы привести к введению санкций, что прописано в американском законе «О противодействии противникам США через санкции» (CAATSA).

Хоккей Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.

Футбол FA предъявила обвинение Алли, пошутившему над коронавирусом Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение футболисту "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли, ранее пошутившим на тему коронавируса, в ненадлежащем поведении в социальных сетях, сообщается на официальном сайте организации.

Музыка Светлана Лобода выпустила новый клип Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на песню "Новый Рим", которая входит в альбом Sold out.

Хоккей Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Футбол Реал — Манчестер Сити 1:0 (2-й тайм) Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.

Общество Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.

Здоровье Онкологи назвали необычный симптом рака печени Как отмечают специалисты из Cancer Research UK, рак печени обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания первые признаки начинают проявляться во время приема пищи.

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.