Экономика

ИзвестияИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.
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Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году

Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
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В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
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