Экономика
ИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Происшествия
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
Футбол
УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020
Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».
Технологии
Программист Миск нашел опасную уязвимость в iPhone и iPad
В iPad, iPhone удалось обнаружить уязвимость, которая открывает доступ к информации, скопированной в буфер обмена данными.
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Политика
Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента
Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте
Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену пива за литр
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Происшествия
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Политика
СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
Политика
Путин охарактеризовал свое общение с судьями
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Политика
США ввели новые санкции против России
Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Шоу-бизнес
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл стоимость хитов
Композитор Артем Иванов, экс-участник "Фабрики звезд", рассказал о своем опыте работы со звездами шоу-бизнеса и озвучил стоимость создания эксклюзивных композиций.
Политика
В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом
В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Общество