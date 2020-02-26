Экономика
ИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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