Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.

с чего всё началось

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

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