Экономика

ИзвестияИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

ТАССвчера в 19:45

В России больше чем на треть подорожал чеснок

Lenta.ruвчера в 21:13

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Российская газетавчера в 20:49

Из-за коронавируса в России взлетел в цене чеснок

URA.Ruвчера в 20:17

В России резко подорожал чеснок после новостей о коронавирусе

Газета.Ru02:25

Чеснок подорожал на 37%. Опять коронавирус?

Телеканал 360°вчера в 19:45

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Известиявчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Транспорт

Систему оповещения ГИБДД о резком торможении запустят в 2022 году

ТАСС 03:31
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве

У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
РИА Новости 06:32
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 17:07
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой 05:46
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру вчера в 00:47
Происшествия

Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
REGNUM вчера в 14:02
Кино

Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

"Наивные", - заочно отвечает им Лоза, поясняя: "Они всё еще верят в чудо, которого не бывает".
Российская газета 05:21
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Общество

В Крыму показали мост через Керченский пролив в 1944 году

Мост через Керченский пролив начали строить весной 1944 года. Продержался он недолго, уже в феврале 1945 года был снесен ледоходом.
Примечания 03:09
Политика

Путин призвал полицейских не считать каждого бизнесмена преступником

Глава государства призвал стражей порядка "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.
Московский Комсомолец 06:59
Общество

В Самаре после запрета снюса начали продавать «никотиновые яблоки»

YA62.ru вчера в 14:55
Армия и оружие

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Политика

Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Piter.tv 02:18
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
РИА Новости 05:46
Экономика

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Газета.Ru 04:28
Интернет

Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei

Пару недель назад глава Huawei заявил, что компания не будет работать с Google, даже если Белый дом снимет запрет.
ITZine.ru 03:17
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Политика

Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Lenta.ru 05:50
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова

Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое.
Lenta.ru 06:03
Авто

Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»

Под новым брендом марка поставит «заряженные» модели в Северной Америке .
SpeedMe вчера в 22:40
Общество

В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Газета.Ru 04:18
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Происшествия

СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное