Экономика
ИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
Авто
Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport получили «Яндекс.Авто»
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Космос
ТОП-5 бьюти-процедур, которые запрещено делать в Ретроградный Меркурий
Во избежание проблем в период Ретроградного Меркурия, специалисты заранее составили список дел, которые лучше отложить.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2715 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 2715 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Культура
Девять ледовых скульптур создали на Olkhon Ice Fest
Праздник предварял конкурс ледовых скульптур, в нем приняли участие девять команд, которые создали композиции «Молодая королева», «Освещающий путь», «Лед — это жизнь», «Красота озера», «Начало жизни», «Орган», «Утренний дракон», «Нирвана» и «Течение времени».
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Хоккей
«Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Казани
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Политика
Путин цыкнул на Грефа и Кудрина: Президенту не дают денег
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел промежуточные итоги исполнения национальных проектов в интервью ТАСС.
Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Авто
Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России
Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.
Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.