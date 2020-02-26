Экономика
ИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось
По статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели.Известиявчера в 16:01
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Политика
Сурков не исключил обнуления президентских сроков
На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Ивана Голунова
Владимир Путин прокомментировал следствие, которое проводится по делу журналиста Ивана Голунова.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Шоу-бизнес
Дима Билан отменил концерт из-за болезни
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
Специалист по программированию Томми Миск рассказал, что нашёл уязвимость, позволяющую приложениям для операционной системы iOS получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPad и iPhone.
Футбол
В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги
В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Общество
Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Происшествия
Мигрант убил лопатой брата в Петербурге и закопал тело в лесу
Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата.
Авто
Hyundai представила обновленный Hyundai i30
Компания Hyundai представила обновленный Hyundai i30 2021 модельного года.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Экономика
Убытки торговой сети «Лента» в 2019 году достигли 2,1 млрд рублей
Торговая сеть «Лента», контролируемая корпорацией «Севергрупп» Алексея Мордашова, в 2019 году понесла убытки в сумме 2,1 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Экономика
Счетная палата сомневается в экономической эффективности ОЭЗ
«Ведомости» ознакомились с отчетом Счетной палаты, в котором представлен анализ работы особых экономических зон (ОЭЗ; на начало 2019 г. было 26 зон в 23 регионах), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР; сейчас их действует 85), промышленных парков (61 парк в 32 регионах) и индустриальных кластеров (45 кластеров в 35 регионах).
Общество
Сбербанк собирается разработать конкурента «Яндекс.Авто»
Авто
Mercedes-AMG представил новый GLA 45
Подразделение Mercedes-Benz — AMG представило новый Mercedes-AMG GLA 45. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г. В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.