Экономика

ИзвестияИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

По статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели.
Известиявчера в 16:01

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В России резко подорожал чеснок после новостей о коронавирусе

Газета.Ru02:25

В России больше чем на треть подорожал чеснок

Lenta.ruвчера в 21:13

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Известиявчера в 17:21

«Известия»: чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

ТАССвчера в 19:45

Чеснок подорожал на 37%. Опять коронавирус?

Телеканал 360°вчера в 19:45

В России резко подорожал чеснок из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:07

Из-за коронавируса в России взлетел в цене чеснок

URA.Ruвчера в 20:17
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Войска САР освободили сирийский город Кафр-Набаль в провинции Идлиб

ФАН вчера в 20:21
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
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Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Ивана Голунова

Владимир Путин прокомментировал следствие, которое проводится по делу журналиста Ивана Голунова.
Актуальные Новости 03:58
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
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Губерниев грубо обозвал Тихонова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Национальная служба новостей вчера в 11:14
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Шоу-бизнес

Дима Билан отменил концерт из-за болезни

Экспресс газета вчера в 06:11
Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Гаджеты

Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

News.ru вчера в 02:02
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

Специалист по программированию Томми Миск рассказал, что нашёл уязвимость, позволяющую приложениям для операционной системы iOS получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPad и iPhone.
UfacityNews.ru 03:46
Футбол

В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Чемпионат 03:24
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Общество

Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
ToDay News Ufa вчера в 23:17
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости вчера в 00:31
Происшествия

Мигрант убил лопатой брата в Петербурге и закопал тело в лесу

Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата.
REGNUM 03:10
Авто

Hyundai представила обновленный Hyundai i30

Компания Hyundai представила обновленный Hyundai i30 2021 модельного года.
Автоновости дня 03:17
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Экономика

Убытки торговой сети «Лента» в 2019 году достигли 2,1 млрд рублей

Торговая сеть «Лента», контролируемая корпорацией «Севергрупп» Алексея Мордашова, в 2019 году понесла убытки в сумме 2,1 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности.
ГлобалМСК.ру вчера в 16:12
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник вчера в 19:05
Экономика

Счетная палата сомневается в экономической эффективности ОЭЗ

«Ведомости» ознакомились с отчетом Счетной палаты, в котором представлен анализ работы особых экономических зон (ОЭЗ; на начало 2019 г. было 26 зон в 23 регионах), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР; сейчас их действует 85), промышленных парков (61 парк в 32 регионах) и индустриальных кластеров (45 кластеров в 35 регионах).
Право.ру 04:04
Общество

Сбербанк собирается разработать конкурента «Яндекс.Авто»

CarsWeek.ru 02:32
Авто

Mercedes-AMG представил новый GLA 45

Подразделение Mercedes-Benz — AMG представило новый Mercedes-AMG GLA 45. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
REGNUM 03:16
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г. В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.
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Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
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Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 24 февраля в 09:45
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Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
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