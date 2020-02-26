Экономика
ИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
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Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
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Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
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Космос
США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
Космос
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Биатлон
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Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.
Гаджеты
Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e
«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Армия и оружие
Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Здоровье
Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом
Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса
Политика
Путин призвал МВД России жестко реагировать на произвол в правоохранительных органах
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Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме
Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях
Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Армия и оружие
В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом
У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Футбол
Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ
«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
Биатлон
Губерниев ответил Тихонову, назвав его «старым пердуном»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который ранее обвинил корреспондента в крахе российского биатлона.
Политика
Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине
В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Здоровье
В Самаре снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
За прошедшую неделю в Самарской области зафиксировали 12003 случая заболеваний ОРВИ и гриппа. На Самару из них пришлось 4394 случая.