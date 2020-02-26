Экономика

ИзвестияИзвестияЧеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.
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с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.
Известиявчера в 16:01

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В России резко подорожал чеснок после новостей о коронавирусе

Газета.Ru02:25

В России больше чем на треть подорожал чеснок

Lenta.ruвчера в 21:13

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Известиявчера в 17:21

Из-за коронавируса в России взлетел в цене чеснок

URA.Ruвчера в 20:17

«Известия»: чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

ТАССвчера в 19:45

Чеснок подорожал на 37%. Опять коронавирус?

Телеканал 360°вчера в 19:45

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Российская газетавчера в 20:49
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
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Общество

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В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Газета.Ru 02:21
Космос

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Космос

На Марсе впервые обнаружили сейсмическую активность

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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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В московской квартире нашли мертвую проститутку

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Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.
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Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e

«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
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Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше

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Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом

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Происшествия

Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме

Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
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Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Армия и оружие

В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом

У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
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«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
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Губерниев ответил Тихонову, назвав его «старым пердуном»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который ранее обвинил корреспондента в крахе российского биатлона.
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В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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