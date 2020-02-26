Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.

с чего всё началось

Чеснок в России за прошедшие 12 месяцев подорожал на 37% из-за эпидемии китайского коронавируса, пишет 26 февраля «Российская газета». Сейчас чеснок продается за 212 рублей за килограмм. Это на треть выше, чем в январе 2019 года.

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