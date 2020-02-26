Экономика
Красная веснаЧеснок в России подорожал из-за коронавируса
Чеснок в России за прошедшие 12 месяцев подорожал на 37% из-за эпидемии китайского коронавируса, пишет 26 февраля «Российская газета». Сейчас чеснок продается за 212 рублей за килограмм. Это на треть выше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
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Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
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Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
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В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
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К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
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Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
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Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Происшествия
Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Из 96-этажной башни «Федерация Восток» в «Москва-Сити» днем 26 февраля эвакуировали около 1100 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством
Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Пользователи GOG смогут вернуть любую игру в течение 30 дней
Студия CD PROJEKT RED обновила политику возврата средств в сервис GOG. Теперь пользователи могут вернуть любую игру в течение 30 дней.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
Хоккей
Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»
Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Авто
Концепт DS Aero Sport Lounge поделится идеями о большом паркетнике
Кстати, IRIS уже встречался на концепте DS X E-Tense, который был намного безумнее пятиметрового паркетника.