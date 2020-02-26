Экономика
Красная веснаЧеснок в России подорожал из-за коронавируса
Чеснок в России за прошедшие 12 месяцев подорожал на 37% из-за эпидемии китайского коронавируса, пишет 26 февраля «Российская газета». Сейчас чеснок продается за 212 рублей за килограмм. Это на треть выше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известиявчера в 16:01
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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На продажу выставят очень редкий Dodge
Презентация масл-кара Dodge Coronet впервые состоялась в 1949 году.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
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В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж
В мультфильме «Вперёд», произведённом на студиях Disney и Pixar, впервые появится ЛГБТ-персонаж.
Хоккей
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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:2), пояснив, что сегодня он дал выйти на поле тем, кто мало играл в сезоне.
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В украинских школах появится предмет «Защита Украины»
Отмечается, что правительство сочло название "Защита Отечества" полностью советским.
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
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Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Глава Пентагона обеспокоен «региональным доминированием» России
Министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию.
Игры
В Steam началась распродажа игр франшизы Doom
В Steam началась распродажа Midweek Madness, посвященная франшизе Doom.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Компания Pininfarina существует 90 лет и это надо отпраздновать. Вот почему последнее творение Battista готовит «вечернее платье».
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Трамп: Индия закупит оружия у США на $3 млрд
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Автоспорт
В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1
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Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
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