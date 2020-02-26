Экономика

Красная веснаКрасная веснаЧеснок в России подорожал из-за коронавируса

Чеснок в России за прошедшие 12 месяцев подорожал на 37% из-за эпидемии китайского коронавируса, пишет 26 февраля «Российская газета». Сейчас чеснок продается за 212 рублей за килограмм. Это на треть выше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.
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Газета.Ru02:25

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Lenta.ruвчера в 21:13

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«Известия»: чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

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Российская газетавчера в 20:49

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Известиявчера в 17:21
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
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Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
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Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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На продажу выставят очень редкий Dodge

Презентация масл-кара Dodge Coronet впервые состоялась в 1949 году.
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