Происшествия
РБКЧетверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
Помимо прочего, производители Су-57 трансформируют камуфляж истребителя.
Экономика сегодня 05 октября в 06:32
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Экономика
«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Муж Лолиты закрутил роман с косметологом
Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
Утро.ru 07:10
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие
Испытания российской авиабомбы «Дрель» перенесли из-за погоды
ГЛАС.RU вчера в 06:42
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика
Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
News.ru 06:07
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 04 октября в 08:45
Шоу-бизнес
Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике
На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.
Аргументы недели 04:58
Гаджеты
IPhone 11 Pro Max назвали лучшим на мировом рынке смартфонов
В iPhone 11 Pro Max была проверена автономность и выяснилось, что на одной подзарядке смартфон будет работать 40,5 часов, что на 29,5 часа больше, чем у предыдущего поколения, пишет издание «Астера».
Газета DAILY вчера в 14:34
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Культура
Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США
Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Энергетика
Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»
Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 05:28
Политика
В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины
Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
RT на русском 06:07
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Общество
Названы города-лидеры России по уровню зарплат
Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49