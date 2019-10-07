В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости. Пожар произошел в ночь на 7 октября в поселке Чисмена.

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

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