Происшествия

Вести.RuВести.RuЧетверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило
 о том, что трое офицеров киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.
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