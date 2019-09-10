Происшествия

ТАССТАССЧетверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, сообщил ТАСС во вторник источник в органах местной власти.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В СК назвали причину инцидента в кузбасской школе, где четверо детей получили ожоги

ТАСС02:46

В Кузбассе начали проверку после получения ожогов школьниками в столовой

РИА Новости02:48

В Кузбассе четверо первоклассников попали в больницу с ожогами

Сибдепо01:56

Кузбасские следователи проверят школу, в которой первоклассники получили ожоги

Газета Кемерова02:44

Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком

Комсомольская правда - Кемерово03:23

В СК Кузбасса рассказали подробности ЧП с первоклассниками, которые обварились кипятком

Вести Кузбасс02:46

Правоохранители заинтересовались ожогами кузбасских первоклассников

VSE42.RU03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Здоровье

Жители кемеровского района Южный остались без врача

Пациенты медучреждения, расположенного в районе Южный в Кемерове, жалуются на отсутствие врача-невролога.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 06:41
Происшествия

В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Политика

Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
RT на русском 02:41
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Спорт

Скончался 60-летний житель Екатеринбурга, преодолевший 30 км вплавь

RuNews24.ru вчера в 17:12
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы

В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.
Life.ru вчера в 14:15
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Спорт

Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
ТАСС 03:22
Энергетика

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.
Известия 00:00
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 04:13
Политика

Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков

Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Театры

Александр Сокуров может поставить спектакль для МДТ

Если МДТ договорится с Александром Сокуровым о совместном проекте, то работа над спектаклем начнется летом следующего года.
Город+ 02:15
Происшествия

В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке

Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Здоровье

Новый корпус тубдиспансера в Хабаровске сдадут к 2021 году

Известия 02:30
Происшествия

В Магнитогорске фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку чиновнику

В Магнитогорске (Челябинская область) компания «Экстремал» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки муниципальному чиновнику.
Курс дела 02:46
Политика

Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом

По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
iReactor вчера в 15:06
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Здоровье

Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Кино

Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", приедет на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды и представит фильм-сюрприз, сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.
РИА Новости вчера в 10:40
Футбол

Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Евро-футбол.ру 03:27
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Финансы

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ вчера в 14:16
Политика

Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
Известия вчера в 15:55
Наука

Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Культура

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

Росбалт вчера в 11:03
Главное