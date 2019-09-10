Происшествия
ТАССЧетверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, сообщил ТАСС во вторник источник в органах местной власти.
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Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком
Комсомольская правда - Кемерово03:23
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RT на русском 02:41
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
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Происшествия
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Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
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Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
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Театры
Александр Сокуров может поставить спектакль для МДТ
Если МДТ договорится с Александром Сокуровым о совместном проекте, то работа над спектаклем начнется летом следующего года.
Город+ 02:15
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Происшествия
В Магнитогорске фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку чиновнику
В Магнитогорске (Челябинская область) компания «Экстремал» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки муниципальному чиновнику.
Курс дела 02:46
Политика
Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом
По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
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Коммерсантъ вчера в 15:36
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
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«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
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Кино
Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", приедет на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды и представит фильм-сюрприз, сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.
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Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Общество
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Финансы
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ вчера в 14:16
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
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Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Росбалт вчера в 11:03