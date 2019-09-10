Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, сообщил ТАСС во вторник источник в органах местной власти.

Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

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