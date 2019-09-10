Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧетверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах местной власти.
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В СК назвали причину инцидента в кузбасской школе, где четверо детей получили ожоги

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Кузнецова разбирается в ситуации с получением ожогов школьниками в Кузбассе

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ЧП в кузбасской школе: детский омбудсмен разбирается в ситуации

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Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком

Комсомольская правда - Кемерово03:23

Кузбасская прокуратура проверит соблюдение прав получивших ожоги первоклассников

VSE42.RU04:54
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Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
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Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Футбол

Сборная России вернулась в Москву после победы над Казахстаном

Сборная России прибыла в Москву из Калининграда, где в понедельник обыграла команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Матч ТВ 01:21
Политика

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Происшествия

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Происшествия

Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Авто

BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
Tvoe-avto.com 04:07
Политика

Трамп заявил о срыве переговоров с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Космос

Российский спутник системы «Смотр» запустят не ранее конца 2023 года

АБН вчера в 18:49
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
РИА Новости 04:49
Экономика

С начала года авиабилеты в России подорожали на четверть

С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 06:16
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

RT на русском 04:03
Происшествия

Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Политика

Комиссия Госдумы изучит биографии Навального и Соболь

«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.
REGNUM 07:04
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