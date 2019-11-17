Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧетверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Под Саратовом из-за обрушения ангара пострадали трое взрослых и младенец

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Обрушение под Энгельсом. Основной версией назван взрыв бытового газа

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В СК сообщили возможную причину взрыва в доме под Саратовом

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СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

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Видео последствий взрыва в частном доме под Саратовом

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Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM 02:44
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
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Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
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На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
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Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

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В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Кино

Disney объявил даты фильмов Marvel на 2022 и 2023 года

В мае Disney объявил даты для фильмов Marvel вплоть до мая 2022 года: 1 мая 2020 года 6 ноября 2020 года 12 февраля 2021 года 7 мая 2021 года 5 ноября 2021 года 18 февраля 2022 года 29 июля 2022 года 6 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 21:29
Авто

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Motor 02:59
Гаджеты

Опоздание не помешает iPhone 5G уничтожить конкурентов

Да, Strategy Analytics утверждает, что новые смартфоны iPhone, которые будут выпущены в сентябре следующего года, переплюнут по продажам все остальные модели от известных участников рынка, вошедших в игру уже в этом году.
iXBT.com 02:07
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru 02:20
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 15 ноября в 11:57
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Отмечается, что запуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, прошел успешно.
Газета.Ru 02:29
Технологии

Создан более эффективный аналог батареек

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Кофе может продлить жизнь человека

Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Общество

Билл Гейтс вновь занял место самого богатого человека в мире

Ранее первую строчку рейтинга самых богатых людей мира занимал Джефф Безос, создатель корпорации Amazon.
Ореанда-Новости вчера в 02:13
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Теннис

Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
RT на русском вчера в 11:35
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли

В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие

Бывшую базу США в Сирии заняли военные полицейские РФ

Военная полиция России заняла аэродром недалеко от Кобани на севере Сирии.
News.ru 15 ноября в 01:02
Кино

Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 06:59
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
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