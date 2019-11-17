В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

Футбол Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Политика Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400 С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Единоборства Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.