Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧетверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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