Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЧетверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области. Одного госпитализировали с травмами, трое военных получили ссадины и ушибы, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
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с чего всё началось
По данным
 издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
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