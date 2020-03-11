Происшествия
КоммерсантъЧетверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области. Одного госпитализировали с травмами, трое военных получили ссадины и ушибы, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
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Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Энергетика
Обещание не снижать цены на бензин в России объяснили
Аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов в свою очередь объяснил, почему в аналогичной ситуации американские компании снижают цены на бензины.
Футбол
Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Футбол
Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей
Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Происшествия
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы
Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Кино
Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой»
Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.
Гаджеты
Первый настольный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в Сети
Чтобы не было путаницы, уточним: как и мобильные новинки AMD, настольные APU хотя и будут относиться к линейке Ryzen 4000, будут основаны на той же архитектуре Zen 2, что и настольные CPU Ryzen 3000.
Политика
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки к Конституции
В Государственной думе в третьем чтении были одобрены поправки к Конституции России.
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Происшествия
Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника
Общество
Туристки с Украины испортили фреску Рафаэля в Ватикане
Художник расписал стены Папского дворца Ватикана в период с 1508 по 1517 годы.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Происшествия
Девятилетняя девочка скончалась в машине «скорой» под Владимиром
В Следственном управлении СКР по Владимирской области сообщили о проведении проверки по факту кончины девятилетней девочки в машине "скорой помощи" во время транспортировки в больницу.
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.