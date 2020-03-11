с чего всё началось

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области. Одного госпитализировали с травмами, трое военных получили ссадины и ушибы, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

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