Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЧетверо российских детей вернулись из Сирии домой

Ранее, 4 декабря, омбудсмен заявляла о планах по возвращению из Сирии 146 российских детей. Также Кузнецова сообщала, что всего в Россию на тот момент были возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и четыре ребенка из Сирии.
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с чего всё началось

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
РИА Новостивчера в 14:23

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РЕН ТВвчера в 17:35

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Говорит Москвавчера в 12:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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Горобзор.ру вчера в 04:14
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