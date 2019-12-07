Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Ранее, 4 декабря, омбудсмен заявляла о планах по возвращению из Сирии 146 российских детей. Также Кузнецова сообщала, что всего в Россию на тот момент были возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и четыре ребенка из Сирии.

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