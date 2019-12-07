Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву, в ближайшее время они вернутся в свои семьи в Волгоград и Дагестан, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Четверо российских детей вернулись из Сирии в Москву

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