Общество
RT на русскомЧетверо российских детей вернулись из Сирии в Москву
Четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву, в ближайшее время они вернутся в свои семьи в Волгоград и Дагестан, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.РИА Новостивчера в 14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Происшествия
«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»
Самым резонансным делом второй волны приговоров по делу о массовых выступлениях в столице накануне выборов в Мосгордуму стал приговор 21-летнему студенту факультета политологии ВШЭ Егору Жукову.
Политика
Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Биатлон
Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Религия
В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины
Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,49 копейки - до 70,7594 рубля, курс доллара уменьшился на 9,5 копейки - до 63,7185 рубля, следует из данных Банка России.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Игры
У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS 4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)
В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
Космос