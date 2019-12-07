Общество

РБКРБКСамолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии. Об этом сообщается в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка. В сообщении указывается, что на самолете прилетели три девочки и один мальчик.
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с чего всё началось

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
РИА Новостивчера в 14:23

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Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

РБКвчера в 19:50

Самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

Известиявчера в 16:40

В Москве ожидают самолёт с четырьмя российскими детьми из Сирии

Говорит Москвавчера в 12:48

Кузнецова сообщила, что доставленных в Россию детей из Сирии вернут в две семьи

ТАССвчера в 17:44

Кузнецова сообщила, что еще у 35 детей в Сирии взяли пробы ДНК

РИА Новостивчера в 18:24

Самолёт из Сирии доставил в Москву четырёх российских детей

Life.ruвчера в 14:42

Возвращенных из Сирии детей передали родным из Дагестана и Волгограда

РЕН ТВвчера в 17:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Общество

Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
РИА Новости 01:23
Политика

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Bimru.ru 01:20
Наука

Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга

В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
Московский Комсомолец 05 декабря в 03:26
Футбол

Молодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом тайме

К 26-й минуте ЦСКА проигрывал с результатом 0:2, но во втором тайме Наяир Тикнизян сделал дубль и восстановил паритет, а за семь минут до конца Константин Марадишвили принес гостям три очка.
Sport24.ru 05:09
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Футбол

Алексей Навальный: «Отличное интервью Слуцкого. Думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный»

Политик Алексей Навальный прокомментировал интервью Леонида Слуцкого Sports.ru, в котором тренер говорил в том числе и о расследованиях ФБК.
Sports.ru 05:35
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС вчера в 09:24
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Транспорт

Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Говорит Москва 03:56
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста 05 декабря в 12:51
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасных для пожилых людей лекарствах

В одном из выпусков популярной телепередачи о здоровье телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие препараты людям в преклонном возрасте стоит пить с осторожностью.
Волга-Каспий 04 декабря в 07:03
Общество

Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Культуромания вчера в 08:37
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Армия и оружие

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости вчера в 02:27
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY вчера в 16:10
Космос

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Популярная механика вчера в 10:05
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Общество

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москва 05 декабря в 08:10
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут скиатлон на лыжном ЭКМ в Лиллехаммере

Нева Спорт вчера в 20:04
Общество

МВД не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел РФ не поддержали инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час.
Общая газета.RU 05 декабря в 16:28
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
РБК 02:23
Шоу-бизнес

Брат Алексея Булдакова осудил актера за исключение сына из завещания

Алексея Булдакова не стало в апреле 2019 года. Брат Николай осудил актера, не включившего в завещание единственного сына Ивана.
Актуальные Новости 01:28
Футбол

Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы

В настоящее время счёт по итогам первого тайма составляет 3:0. Отметим, за первые 45 минут игры «Зенит» сделал 6 ударов по воротам, из которых 3 завершились желанным результатом.
Мойка78 вчера в 12:31
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Astera вчера в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
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