Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии. Об этом сообщается в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка. В сообщении указывается, что на самолете прилетели три девочки и один мальчик.

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

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