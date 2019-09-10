Происшествия
Lenta.ruЧетверо российских первоклассников обварились кипятком в школе
В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах местной власти.
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Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком
Комсомольская правда - Кемерово03:23
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.
RT на русском 06:25
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
Tvoe-avto.com 04:07
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.
РИА Новости вчера в 21:34
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Экономика
Недельные расходы россиян резко сократились
В годовом выражении недельные расходы россиян снизились на 1,1%.
Rambler News Service 05:54
Политика
Косачев после задержания активиста призвал Болгарию «окститься»
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность сообщениями из Болгарии о задержаниях активистов, «сторонников дружественных отношений с Россией» и призвал болгарские власти «окститься».
Известия 06:30
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
Stellar запустил Airdrop на 2 млрд XLM
Фонд развития Stellar планирует раздать пользователям мессенджера Keybase 2 млрд XLM, что на сегодня составляет около $119 млн.
BitCryptoNews 02:45
Футбол
В Италии закрыли 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи серии А
Итальянские власти закрыли 114 пиратских сайтов, сообщает Corriere dello Sport. Они транслировали матчи чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 05:30
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
Транспорт
Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Футбол
Памятник Ибрагимовичу установят в Швеции
Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё.
News.ru 01:54
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета
Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Шоу-бизнес
Певица Кристина Агилера ввела в ступор своим признанием
Певица призналась, что малыши кардинально изменили ее карьерные планы.
Дни.ру 06:10
Кино
Студия Paramount начала работу над ремейком боевика «Без лица»
Орен Узил, сценарист фильмов «Мачо и ботан 2» и «Соник в кино», напишет для студии Paramount новую версию боевика Джона Ву «Без лица», сообщают источники.
КиноПоиск 03:10
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Футбол
Сборная Словакии обыграла Венгрию в отборе Евро-2020
Сборная Словакии одержала победу над командой Венгрии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 01:20