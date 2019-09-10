Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком. Как рассказала "РГ" представитель областного Следственного управления СК Ирина Мазеева, в ведомстве начали проверку случившегося.
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В СК назвали причину инцидента в кузбасской школе, где четверо детей получили ожоги

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В Кузбассе первоклашек ошпарило кипятком в школьной столовой: подробности от СК

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Кузбасская прокуратура проверит соблюдение прав получивших ожоги первоклассников

VSE42.RU04:54
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
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Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
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Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Экономика

Поправки в бюджет принесут Петербургу дополнительный доход в 37,5 млрд

В бюджет Петербурга планируется внести поправки, направленные на отражение дополнительных доходов в 37,5 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

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Учёные рассказали, чем опасен килограмм брюшного жира

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Экономика

В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
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Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в отеле

Фергюсон рассказал, что между ним и Нурмагомедовым произошла стычка в одном из отелей, однако не сообщил, когда именно это произошло.
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Экономика

Набиуллина высказалась о второй пенсионной реформе

ЦБ выступает за развитие накопительного элемента в пенсионной системе. Накопительная часть пенсий россиян была заморожена в 2014 году.
Инвест-Форсайт вчера в 10:24
Происшествия

В Сочи во время пожара в частном доме погибла девушка

Деловая газета. Юг 02:21
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика

Трамп рассказал о возможности разгромить талибов

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Армия и оружие

ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года

Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
Российская газета 04:56
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Указы Зеленского о помиловании лиц, переданных России, засекречены

Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».
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Культура

Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
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Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
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Apple представит новые модели iPhone

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Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
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