Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19. Членов экипажа и пассажиров судна проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско.

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

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