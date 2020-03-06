Происшествия
RT на русскомЧетверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США
Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19. Членов экипажа и пассажиров судна проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско.
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В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне
Взгляд.рувчера в 18:56
На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус
Комсомольская правдавчера в 18:18
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