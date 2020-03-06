Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧетверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19. Членов экипажа и пассажиров судна проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне

Взгляд.рувчера в 18:56

В посольстве РФ уточняют данные о россиянах на корабле в США

ТК Звезда01:12

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине в Сан-Франциско, оказались четверо россиян

Фонтанка.Ру00:10

На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян

ТАССвчера в 19:10

Дипломаты спросили США, есть ли россияне на карантинном лайнере Grand Princess

Интерфакс00:27

На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 18:18

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

РИА Новостивчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Культура

В прокат выходит анимационный фильм «Вперёд»

На российские экраны полнометражный мультфильм «Вперёд» выходит 5 марта.
Inc-news.ru 04 марта в 10:27
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана вчера в 16:09
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости вчера в 09:18
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Общество

Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:44
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 04 марта в 14:22
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Политика

Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Газета.Ru 02:51
Футбол

Василий Кикнадзе: у нас с Семиным не конфликт, а разные точки зрения

Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру.
Вести.Ru 01:36
Происшествия

Застройщика обвинили в хищении 3 млрд рублей

Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
Известия 03:21
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА

«Спартак» в Youtube опубликовал видеоролик о том, что проходило до и во время матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). В полуфинале красно-белые встретятся с «Зенитом».
Спорт-Экспресс 03:22
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
Интернет

Apple и Google начали бороться с фейками о коронавирусе

Согласно новому отчету CNBC, Apple и Google начали удалять приложения, так или иначе связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:06
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Кино

Создатели фильма о Джеймсе Бонде потеряют десятки миллионов долларов

Студии MGM грозят существенные финансовые потери из-за переноса премьеры фильма "Не время умирать", посвященного Джеймсу Бонду.
Kinonews.ru 03:01
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Происшествия

В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

REGNUM 00:19
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.
РЕН ТВ вчера в 07:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Здоровье

Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
iReactor 03:20
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное