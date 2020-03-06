Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧетверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Четверо граждан России присутствуют на борту круизного лайнера Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого сейчас проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщили в пресс-службе компании Princess Cruises, являющейся оператором судна.
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Дипломаты спросили США, есть ли россияне на карантинном лайнере Grand Princess

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