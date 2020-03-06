На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

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