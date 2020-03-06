Происшествия

РБКРБКЧетверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.
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В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне

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На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус

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На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

РИА Новости17:47
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