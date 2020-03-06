Происшествия
РБКЧетверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.
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На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус
Комсомольская правда18:18
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».