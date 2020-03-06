Происшествия

РБКРБКЧетверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.
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На борту круизного лайнера, пассажир которого умер от CoViD-2019, находится четыре россиянина

Life.ru20:31

На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян

ТАСС19:10

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

РИА Новости17:47

В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне

Взгляд.ру18:56

На борту карантинного лайнера Grand Princess есть четверо россиян

Московский Комсомолец18:34

На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус

Комсомольская правда18:18

На изолированном лайнере в США находятся четверо россиян

ТК Звезда19:07
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Политика

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Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
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Путин поручил правительству провести инвентаризацию налоговых льгот

Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер.
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Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Автомобиль УАЗ провалился под лед с людьми в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автомобиль УАЗ провалился под лед вместе с людьми.
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Энергетика

ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Происшествия

Названа вероятная причина взрыва в воинской части под Мурманском

7 новостей вчера в 23:24
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
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ЦСКА разгромил «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Евролиги

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
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Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
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Алексей Панин заявил о желании покинуть Россию

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Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
РИА Новости 12:46
Происшествия

В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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Pornhub выпустил документальный фильм без порно

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Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию.
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Путин заявил о недопустимости новых попыток раскачки страны

В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
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Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП).
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Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
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Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

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Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
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Экономика

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
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