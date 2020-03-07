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На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Эту информацию посольству России в США подтвердили в Госдепе, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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Четверо россиян находятся на борту лайнера Grand Princess

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