Происшествия
РБКЧетверо россиян оказались на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.
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В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне
Взгляд.рувчера в 18:56
На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус
Комсомольская правдавчера в 18:18
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Общество
Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
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Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
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Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
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Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в конце апреля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года.
Общество
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Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Футбол
Руни: «Ромеро был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч»
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
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Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Здоровье
Коми получила 11 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Из резервного фонда республики было выделено 11,3 млн рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта
По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случаев.
Армия и оружие
Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии.
Общество
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.