Происшествия

РБКРБКЧетверо россиян оказались на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.
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В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне

Взгляд.рувчера в 18:56

В посольстве РФ уточняют данные о россиянах на корабле в США

ТК Звезда01:12

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине в Сан-Франциско, оказались четверо россиян

Фонтанка.Ру00:10

На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян

ТАССвчера в 19:10

Дипломаты спросили США, есть ли россияне на карантинном лайнере Grand Princess

Интерфакс00:27

На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 18:18

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

РИА Новостивчера в 17:47
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Коммерсантъ 03:21
Спорт

Трехкратный чемпион мира по плаванию Александр Макаров разбился в ДТП

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Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в конце апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года.
ТАСС 04:47
Общество

Торпедный катер времен войны подняли со дна Черного моря

Торпедный катер Г-5 времен Великой Отечественной войны (ВОВ) подняли со дна Черного моря.
Известия вчера в 06:01
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 04 марта в 12:39
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Культура

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 02:07
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
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Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Футбол

Руни: «Ромеро был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч»

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Soccer.ru вчера в 23:29
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
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Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
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Коми получила 11 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Из резервного фонда республики было выделено 11,3 млн рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

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РИА Новости 03:03
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта

По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случаев.
РБК 01:37
Армия и оружие

Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии.
Piter.tv 03:07
Биатлон

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

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Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
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