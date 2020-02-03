По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных. Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.

Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

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