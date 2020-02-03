Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных. Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.
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Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт

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Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе «нейтрализовала» 76 сирийских солдат

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Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных

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«Турция-Россия: Закончился ли брак по расчёту в Идлибе?»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:45
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Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
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В Свердловской области заболеваемость раком за 10 лет выросла на 25%

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Экономика

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RuNews24.ru вчера в 13:28
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

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Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
Российская газета 01:05
Политика

В Иране к смертной казни приговорили предполагаемого агента ЦРУ

В Иране к смертной казни приговорен обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США Амир Рахимпур, сообщил официальный представитель судебных органов Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Коммерсантъ 05:36
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
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Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник истории

Rusvesna.su 06:22
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

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Экспресс газета 00:40
Авто

Рынок премиальных SUV в РФ увеличился на 12%

В прошлом году россияне приобрели 160 таких новых авто. Данный показатель на 12% меньше, чем в 2018-м.
CarsWeek.ru вчера в 07:35
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
РЕН ТВ 01 февраля в 02:45
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:27
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов

Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 04:39
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
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Общество

Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет

Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
Национальная служба новостей 04:47
Политика

Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
RT на русском 06:22
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