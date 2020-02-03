Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных. Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Здоровье
В Свердловской области заболеваемость раком за 10 лет выросла на 25%
Смертность от рака в Свердловской области ежегодно увеличивается на 5%. За последние 10 лет онкозаболеваемость в регионе выросла на 25%.
Экономика
Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Авто
В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Авто
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры
В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
Политика
В Иране к смертной казни приговорили предполагаемого агента ЦРУ
В Иране к смертной казни приговорен обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США Амир Рахимпур, сообщил официальный представитель судебных органов Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник истории
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Авто
Рынок премиальных SUV в РФ увеличился на 12%
В прошлом году россияне приобрели 160 таких новых авто. Данный показатель на 12% меньше, чем в 2018-м.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца
Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Происшествия
В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов
Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Общество
Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет
Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
Политика
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.