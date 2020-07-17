Коронавирус
Evo-rus.comЧетверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
Вакцину испытывали на украинских военнослужащих американские вирусологи. В испытаниях специалисты из США задействовали 15 человек. Из них 10 являются военными Украины.
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