Экономика
Lenta.ruЧетверть «Детского мира» продали
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали неназванным инвесторам 23,7 процента акций «Детского мира». Стоимость одной акции составила 91 рубль, так что за весь пакет компания выручила 15,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте АФК «Система».
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Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Обвинительные приговоры по делам «евромайдана» получили 46 человек
Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 59 человек, обвинительный приговор получили 46 человек, сообщил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Одессе
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом Стамбул-Одесса, совершил аварийную посадку.
Общество
Глава ФСИН рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Армия и оружие
Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
Происшествия
В Петербурге задержали тренера-насильника из теннисного клуба
В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали тренера по теннису.
Футбол
В Турции исчез российский футболист Заур Садаев
Российский футболист Заур Садаев, участвующий в чемпионате Турции, игрок клуба «Анкарагюджю», пропал без вести.
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Общество
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.