За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.

с чего всё началось

Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз. Таковы результаты исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет

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