Экономика
REGNUMЧастное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз. Таковы результаты исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
Piter.tv 03:45
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Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
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В ЯНАО вновь выросло число умерших с коронавирусом
Всего на Ямале умерли 27 COVID-пациентов, девять из них — за последнюю неделю.
URA.Ru 04:25
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Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины
С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Политика
Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века.
Lenta.ru 04:53
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
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Завод Haval подвел итоги работы за год в России
Letnews.ru 20 июня в 07:02
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок
Племянник Аллы Пугачевой Влад совсем скоро станет отцом во второй раз. Его жена Гузель находится на последних месяцах беременности.
Pravda.Ru 04:49
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне
По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Путешествия
Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле
Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Число заражений коронавирусом в Югре приближается к шести тысячам
Ханты-Мансийск, 20 июня 2020, 10:52 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество
Вильфанд рассказал о невозможности повторения заморозков в июле
В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия вчера в 22:20
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Гаджеты
Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото со включенным экраном
Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
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Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
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Evo-rus.com 02:37
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27