Экономика
КоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Украинец избил оппонента колбасой в магазине
Lenta.ru вчера в 21:45
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ТАСС вчера в 23:17
Происшествия
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
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Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Самый востребованный китайский бренд в России 2014-2018 годах, Lifan, фактически разорен: в Китае на рассмотрении находится около 400 исков от кредиторов с требованием взыскания задолженности на общую сумму 3 млрд юаней (28,5 млрд руб.).
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С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
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Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
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StarHit.ru вчера в 16:00
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Автоновости дня вчера в 11:55
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
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HotGeo 20 июня в 03:53
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Запуск южнокорейского спутника с Байконура перенесли на 2021 год
Запуск южнокорейского спутника CASS500-2 состоится в 2021 году, ранее пуск был запланирован на 2020 год, сообщили в компании "Главкосмос Пусковые Услуги".
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Общество
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Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
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