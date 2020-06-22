Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

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За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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В Верхоянском районе перевернулась лодка — погиб ребенок

21 июня в следственные органы СК России по Якутии с дислокацией в Верхоянском районе поступило сообщение о том, что на реке Адыче около села Бетенкес произошло опрокидывание моторной лодки, в результате чего погиб ребенок 2015 г.р. На борту лодки в момент происшествия находилось шесть человек, в том числе четыре ребенка.
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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Происшествия

Украинец избил оппонента колбасой в магазине

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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Происшествия

На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
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Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 16:26
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Общество

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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Самый востребованный китайский бренд в России 2014-2018 годах, Lifan, фактически разорен: в Китае на рассмотрении находится около 400 исков от кредиторов с требованием взыскания задолженности на общую сумму 3 млрд юаней (28,5 млрд руб.).
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Кино

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Общество

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С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
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Политика

Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo

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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Происшествия

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Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

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Запуск южнокорейского спутника с Байконура перенесли на 2021 год

Запуск южнокорейского спутника CASS500-2 состоится в 2021 году, ранее пуск был запланирован на 2020 год, сообщили в компании "Главкосмос Пусковые Услуги".
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Общество

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Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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