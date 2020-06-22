Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть богатства россиян оказалась за рубежом

Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство россиян достигнет 2,2 триллиона долларов. Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах.
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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

Life.ruвчера в 21:29

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

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Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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На улице Рубинштейна полиция провела ночной рейд

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, рейд с участие сотрудников Роспотребнадзора провели накануне ночью.
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Экономика

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Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Общество

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Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 592 тысяч.
Lenta.ru 03:35
Экономика

На банки предложили переложить страхование при потребкредите

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ.
Известия вчера в 19:30
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В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
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Здоровье

В Мурманской области от коронавируса вылечили 70% пациентов

В Мурманской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 4516 человек, из которых почти 70%, или 3075 человек, уже выздоровели.
DP.RU 02:05
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В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия 02:10
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
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Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:59
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Общество

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
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Общество

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РИА Новости 20 июня в 12:35
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Политика

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
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Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Наука

Найден способ управления квантовым состоянием дефектов

Кристаллы алмаза нередко используются в качестве материала для создания устройств квантовой обработки информации и чувствительных магнитных, электрических и температурных сенсоров с высокой разрешающей способностью.
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Общество

В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
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Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
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Общество

В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
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На полюс холода пришла аномальная жара

В город Верхоянск, который находится в Якутии и известен как один из полюсов холода, пришла аномально жаркая погода.
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