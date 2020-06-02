Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Торговцы заигрались с подделками

Продажи контрафактных игрушек достигли трехлетнего максимума Почти четверть российского рынка игрушек заполнена нелегальной продукцией, пришла к выводу исследовательская компания BrandMonitor.
Коммерсантъвчера в 18:02

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Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Почти четверть продаваемых детских игрушек в России являются подделкой

Экономика сегодня06:43

«Выглядят как настоящие, но совершенно не радуют»

В курсе.ру06:00

Детские игрушки: почему покупаем подделки и что изменилось на «кукольном» рынке в связи с Covid-19

Online47.ru06:05

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

В России обнаружили миллиардный рынок поддельных игрушек

Моллы.Ru04:33

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
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Политика

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
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Футбол

Сергей Якунчиков продолжит работу в «Велесе»

Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в клубе "Велес", выступающем в ПФЛ.
РИА Новости 06:32
Здоровье

Морозов: за неделю коронавирусом заразились 87 медиков

Вновь повысился коэффициент распространения, который составил больше единицы заболевших на 1 тысячу населения, а это максимальное значение за последние три недели, - сообщил губернатор Сергей Морозов в своем традиционном обращении по коронавирусу во вторник, 2 июня.
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Политика

Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции

Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
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Игры

Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара

В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Экономика

Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года

Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Игры

Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре

Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
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Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
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Финансы

Курс доллара упал ниже 69 рублей

Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Общество

Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития

В правительстве рассматривают возможность передать Ростуризм из ведения Минэкономразвития в подчинение вице-премьеру, подтвердил источник РБК, знакомый с обсуждением этого вопроса.
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Здоровье

5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению

Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
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Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
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«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
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Экономика

Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»

Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
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Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
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Энергетика

В Белоруссии назвали объём закупок российской нефти в июне

Минск, 2 июня 2020, 13:55 — REGNUM Белоруссия в июне планирует поставить на свои нефтеперерабатывающие заводы 1,1 млн тонн российской нефти.
REGNUM 06:55
Авто

Renault назвала цены и комплектации нового Kaptur

Автоновости дня вчера в 10:43
Путешествия

Болгария пока не разрешила российским туристам посещать страну

Болгария перечислила страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР.
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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