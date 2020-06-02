Продажи контрафактных игрушек достигли трехлетнего максимума Почти четверть российского рынка игрушек заполнена нелегальной продукцией, пришла к выводу исследовательская компания BrandMonitor.

с чего всё началось

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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