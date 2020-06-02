Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Продажи контрафактных игрушек достигли трехлетнего максимума Почти четверть российского рынка игрушек заполнена нелегальной продукцией, пришла к выводу исследовательская компания BrandMonitor.Коммерсантъвчера в 18:02
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Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Футбол
Сергей Якунчиков продолжит работу в «Велесе»
Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в клубе "Велес", выступающем в ПФЛ.
РИА Новости 06:32
Здоровье
Морозов: за неделю коронавирусом заразились 87 медиков
Вновь повысился коэффициент распространения, который составил больше единицы заболевших на 1 тысячу населения, а это максимальное значение за последние три недели, - сообщил губернатор Сергей Морозов в своем традиционном обращении по коронавирусу во вторник, 2 июня.
Ульяновск онлайн 07:05
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Игры
Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара
В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Экономика
Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года
Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Финансы
Курс доллара упал ниже 69 рублей
Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
Моя Москва.онлайн 03:33
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития
В правительстве рассматривают возможность передать Ростуризм из ведения Минэкономразвития в подчинение вице-премьеру, подтвердил источник РБК, знакомый с обсуждением этого вопроса.
РБК 06:17
Здоровье
5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению
Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
Голос Эренлара 03:37
Экономика
СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Экономика
Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»
Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
Forbes 05:53
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Энергетика
В Белоруссии назвали объём закупок российской нефти в июне
Минск, 2 июня 2020, 13:55 — REGNUM Белоруссия в июне планирует поставить на свои нефтеперерабатывающие заводы 1,1 млн тонн российской нефти.
REGNUM 06:55
Авто
Renault назвала цены и комплектации нового Kaptur
Автоновости дня вчера в 10:43
Путешествия
Болгария пока не разрешила российским туристам посещать страну
Болгария перечислила страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР.
Neva.Today 07:11
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18