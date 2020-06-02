Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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Экономика
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия
На главу районного «Водоканала» в Ленобласти завели уголовное дело
Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).
Российская газета 08:22
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Политика
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Футбол
Сергей Якунчиков продолжит работу в «Велесе»
Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в клубе "Велес", выступающем в ПФЛ.
РИА Новости 06:32
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости 31 мая в 20:53
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы
Кабмин РФ планирует провести модернизацию инфекционной службы России, в том числе построить стационары, создать резерв медперсонала на случай эпидемии и пересмотреть клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний, следует из общенационального плана действий правительства .
РИА Новости 08:03
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Происшествия
В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ
На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Происшествия
На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
Политика
Глава Канады выступил против участия России в саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
Экономика
«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%
КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Происшествия
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 31 мая в 10:15
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05