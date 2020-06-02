Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Детские игрушки: почему покупаем подделки и что изменилось на «кукольном» рынке в связи с Covid-19

Online47.ru06:05

Рынок нелегальных детских игрушек достиг 30 млрд рублей в России

АБН07:26

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия

На главу районного «Водоканала» в Ленобласти завели уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).
Российская газета 08:22
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Армия и оружие

Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне

Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
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Политика

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжили рост

Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Футбол

Сергей Якунчиков продолжит работу в «Велесе»

Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в клубе "Велес", выступающем в ПФЛ.
РИА Новости 06:32
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости 31 мая в 20:53
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
18
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
10
Здоровье

Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы

Кабмин РФ планирует провести модернизацию инфекционной службы России, в том числе построить стационары, создать резерв медперсонала на случай эпидемии и пересмотреть клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний, следует из общенационального плана действий правительства .
РИА Новости 08:03
2
Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
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Происшествия

В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ

На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
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Происшествия

На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
16
Политика

Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
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Экономика

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Происшествия

Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Политика

Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 31 мая в 10:15
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
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