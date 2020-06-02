с чего всё началось

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.

Наука На замену литий-ионным батареям создали аккумулятор на основе натрия Как правило, мощность и долговечность литий-ионных и натриевых батарей очень сильно зависит от того, из чего состоит катод и как он взаимодействует с их электролитом. 3

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 311

Здоровье В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры. 9

Политика Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. 549

Кино Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил его с «Джокером» Тодда Филлипса Американский режиссер Дэвид Эйр, судя по всему, насмотревшись на успех кампании #ReleaseTheSnyderCut, начал достаточно агрессивно продвигать свою версию фильма "Отряд самоубийц", который в 2016 нахватал немало негативных отзывов критиков. 4

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 2

Космос Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО. 1

Политика Климкин предрек третью мировую войну в следующем году Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. 55

Здоровье Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19. 2

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 420

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 15

Общество Транзит российского газа через Польшу возобновлён К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен. 172

Политика Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".

Происшествия Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. 446