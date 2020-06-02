Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
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с чего всё началось
Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.Коммерсантъвчера в 18:02
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Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Наука
На замену литий-ионным батареям создали аккумулятор на основе натрия
Как правило, мощность и долговечность литий-ионных и натриевых батарей очень сильно зависит от того, из чего состоит катод и как он взаимодействует с их электролитом.
ТАСС Наука вчера в 08:51
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил его с «Джокером» Тодда Филлипса
Американский режиссер Дэвид Эйр, судя по всему, насмотревшись на успех кампании #ReleaseTheSnyderCut, начал достаточно агрессивно продвигать свою версию фильма "Отряд самоубийц", который в 2016 нахватал немало негативных отзывов критиков.
Российская газета вчера в 07:19
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Здоровье
Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких
Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
Фонтанка.Ру 12:02
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновлён
К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
Киберспорт
Riot Games показала релизный трейлер Valorant
Cyber.sports.ru 11:47
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Политика
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Политика
ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о неоднородной погоде в июне
Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды стоит ждать россиянам в первый месяц лета.
Городовой вчера в 01:44
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
Известия 07:58