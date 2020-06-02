с чего всё началось

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.

Общество В Свердловской области ожидаются заморозки По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °. 6

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 549

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Авто В России введут новые штрафы для автовладельцев Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах. 332

Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 24

Политика В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7 США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции. 71

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 33

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 89

Экономика В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе. 9

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 1K

Политика Евросоюз поддержал протесты в США Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия. 6

Общество Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента. 2

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 36

Общество Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 6

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 369