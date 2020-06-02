Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
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с чего всё началось

Торговцы заигрались с подделками

Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

ФедералПресс09:29

Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

Народные новости08:35
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
549
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
40
Авто

В России введут новые штрафы для автовладельцев

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
24
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Общество

Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели

Ограничения были введены в связи с беспорядками, вспыхнувшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
News.ru 11:36
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
33
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Российская газета 04:50
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
89
Экономика

В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты

Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе.
Live24 11:40
9
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
109
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
252
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
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Киберспорт

Разработчик выпустил тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат 11:28
Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Общество

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на Парад Победы

Общественная служба новостей 11:42
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Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
6
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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