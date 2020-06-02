с чего всё началось

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Происшествия Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Футбол Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ.

Общество На Свердловскую область надвигаются заморозки На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС. 6

Космос Китай задействует радиотелескоп FAST для поисков внеземной жизни Пекин, 2 июня 2020, 14:06 — REGNUM Китайские специалисты намерены присоединиться к поискам внеземной жизни в сентябре 2020 года, подключив к этой работе сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — FAST. 6

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 583

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 13

Политика Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.

Здоровье В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников. 2

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 89

Экономика Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 533

Здоровье В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 169

Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 1K

Единоборства Емельяненко — четвертый боец в истории ММА, Хабиба поставили ниже Пятым стал экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, шестое место занял российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Общество Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией. 18