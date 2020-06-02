Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
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с чего всё началось
Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.Коммерсантъвчера в 18:02
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Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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Главный врач больнице Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил, что коронавирус в Италии мутировал в гораздо менее опасную форму.
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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Общество
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Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
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Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
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Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен 31 мая для прохождения медицинских процедур.
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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
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Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39