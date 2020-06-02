Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
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с чего всё началось

Торговцы заигрались с подделками

Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

ФедералПресс09:29

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

Народные новости08:35

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
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Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01

Megaobzor.com 05:06
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Общество

В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда

Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России.
Российская газета 08:22
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Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
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Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Авто будет использоваться в фильме «Бэтмен», главную роль в котором исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.
News.ru вчера в 08:25
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Экономика

Совет Федерации одобрил новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Дополнительные меры поддержки получат и самозанятые граждане.
Аргументы недели 08:21
Общество

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
2
Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
6
Кино

СМИ назвали главную премьеру в кино после возобновления работы

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сегодня объявил, что кинотеатры смогут массово восстановить работу в середине июля.
Говорит Москва 12:00
Космос

Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути

Российская газета 07:47
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Авто

Компания Jeep запускает продажи машин онлайн

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
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Общество

В Италии коронавирус мутировал в бледное подобие себя

Главный врач больнице Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил, что коронавирус в Италии мутировал в гораздо менее опасную форму.
ForPost 08:57
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
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Футбол

Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесет операцию в Германии

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен 31 мая для прохождения медицинских процедур.
Metaratings вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

ТАСС 11:38
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Армия и оружие

Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины

Взгляд.ру 12:36
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Объявлен шорт-лист премии «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» объявила «короткий список» номинантов 15 сезона.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
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Политика

Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу.
Национальная служба новостей 10:27
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Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
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Epic Games Store бесплатно раздаст Total War: Troy

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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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