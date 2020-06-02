с чего всё началось

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.

Общество Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента. 2

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 6

Кино СМИ назвали главную премьеру в кино после возобновления работы Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сегодня объявил, что кинотеатры смогут массово восстановить работу в середине июля.

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Общество В Италии коронавирус мутировал в бледное подобие себя Главный врач больнице Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил, что коронавирус в Италии мутировал в гораздо менее опасную форму. 30

Политика Климкин предрек третью мировую войну в следующем году Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. 5

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 121

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 66

Футбол Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесет операцию в Германии Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен 31 мая для прохождения медицинских процедур.

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.

Политика Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу. 72