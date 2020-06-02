Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

ФедералПресс09:29

Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

Народные новости08:35

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
1,1K
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,2K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Происшествия

Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой

Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
2
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
33
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
78
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
168
Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 03:50
22
Гаджеты

Теперь случайно удалить важные файлы в Windows 10 стало труднее

Одним из нововведений Windows 10 May 2020 Update (версии 2004), которую выпустили на днях, стала изменившаяся утилита Disk Cleanup (Очистка диска).
Игромания.ру 09:50
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
359
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
152
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

Отечественные вирусологи в интервью РБК поделились своим видением эпидемиологической ситуации и объяснили задержку России на плато по коронавирусу.
Что происходит 03:49
42
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
98
Наука

В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

RT на русском вчера в 23:58
314
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Ведомости 06:22
110
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
1
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
33
Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
5
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно делать при резких скачках артериального давления.
Live24 09:31
13
Происшествия

Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге

Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
99
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
764
Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
48
Авто

Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили

За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
329
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
574
Авто

Renault назвал цены и комплектации нового Kaptur

Обновленный Renault Kaptur в лимитированной версии Edition One (включает все доступные для модели опции), как и прежде, доступен за 1 440 000 рублей с передним приводом и за 1 515 000 рублей – с полным.
Автоновости дня вчера в 10:43
2
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
1K
Футбол

Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное