Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Торговцы заигрались с подделками

Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

ФедералПресс09:29

Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

Народные новости08:35

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика

Российские звезды снялись в ролике о Конституции

Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
Экономика сегодня 09:19
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Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
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Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Политика

Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
Киберспорт

Вышел многопользовательский шутер Valorant

Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.
Sibnet Новости 10:25
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Футбол

Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Происшествия

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков убит в Турции

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Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Экономика

Совет Федерации одобрил новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Дополнительные меры поддержки получат и самозанятые граждане.
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Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Происшествия

Уголовное дело завели на пассажира рейса Калининград — Москва за дебош

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира рейса Калининград - Москва, устроившего дебош на борту лайнера, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:39
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для голосования по Конституции

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед проходом к местам голосования должны быть установлены пункты для дезинфекции рук, а также выдачи медицинских масок и перчаток.
Городовой 08:14
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