с чего всё началось

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.

Политика Российские звезды снялись в ролике о Конституции Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию. 11

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Чувашии СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. 77

Общество Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники. 22

Политика Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.

Киберспорт Вышел многопользовательский шутер Valorant Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.

Футбол РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.

Футбол Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.

Здоровье Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками. 160

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 104

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 355

Биатлон Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 22