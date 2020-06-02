Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.Коммерсантъвчера в 18:02
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Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика
Российские звезды снялись в ролике о Конституции
Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
Экономика сегодня 09:19
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
Общество
Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Общество
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Политика
Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
Киберспорт
Вышел многопользовательский шутер Valorant
Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.
Sibnet Новости 10:25
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Футбол
Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Экономика
Совет Федерации одобрил новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Дополнительные меры поддержки получат и самозанятые граждане.
Аргументы недели 08:21
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Происшествия
Уголовное дело завели на пассажира рейса Калининград — Москва за дебош
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира рейса Калининград - Москва, устроившего дебош на борту лайнера, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
РИАМО 07:58
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 23:58
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:39
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для голосования по Конституции
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед проходом к местам голосования должны быть установлены пункты для дезинфекции рук, а также выдачи медицинских масок и перчаток.
Городовой 08:14