Экономика
Live24Четверть продающихся в России игрушек оказалась подделками
Что касается точек сбыта контрафакта, то 86% жалких копий заполняет прилавки магазинов, а также лотки на рынках. По данным аналитиков, средняя стоимость игрушки для ребенка в нашей стране равна 650 рублям.
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с чего всё началось
Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.Коммерсантъ01 июня в 18:02
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