с чего всё началось

Что касается точек сбыта контрафакта, то 86% жалких копий заполняет прилавки магазинов, а также лотки на рынках. По данным аналитиков, средняя стоимость игрушки для ребенка в нашей стране равна 650 рублям.

Недвижимость Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 148

Здоровье Минпромторг обратился в Генпрокуратуру из-за защитной одежды для медиков От вице-премьера Голиковой просят поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой и выяснить, есть ли на нее все необходимые разрешения и отвечает ли она требованиям к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) медиков.

Общество Украинцев попросили не купаться в Черном море Власти Одессы попросили граждан не купаться в Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 393

Общество Названы сроки возобновления полетов за рубеж О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих. 262

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Политика Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму Европейский суд по правам человека в этом году может вынести решение о приемлемости межгосударственной жалобы Украины по Крыму, сообщил в интервью РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,5K

Общество Новым врио ректора ТПУ назначен Андрей Яковлев Сегодня, 3 июня, на ученом совете Томского политеха губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета вуза представил нового исполняющего обязанности ректора Андрея Яковлева, сообщает пресс-служба обладминистрации.

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Происшествия В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении. 1

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