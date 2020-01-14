Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.

с чего всё началось

В России 20% водителей оказались полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги исследования, проведенного Финансовым университетом.

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